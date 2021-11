Morto operaio a Roma, precipita da un’impalcatura al secondo piano

41enne resta vittima di un incidente sul lavoro. I soccorsi non hanno potuto nulla, è deceduto sul colpo

Un incidente sul lavoro a Roma ha messo la parola fine alla vita di un operaio di 41 anni. Nel quartiere del municipio Aurelio, a due passi dalla basilica di San Pietro, l’operaio è caduto da un’impalcatura posta al secondo piano di una palazzina di Piazzale Gregorio VII, al civico 75.

Intorno alle 11 di questa mattina, 8 novembre, una richiesta di soccorso è arrivata al 118. Il medico intervenuto sul posto, non è riuscito a salvare il cittadino romeno che stava lavorando per una ditta specializzata nell’istallazione di ponteggi, e che al momento dell’arrivo dei soccorsi era già riverso in strada in stato di incoscienza.

Sul posto, insieme ai soccorsi, è intervenuta la neo assessora del Comune di Roma alla Scuola e al Lavoro Claudia Pratelli. Secondo le ricostruzioni degli agenti del commissariato Aurelio il 41enne, residente a Fonte Nuova, sarebbe scivolato dall’impalcatura cadendo in strada e procurandosi una ferita importante al capo.

Sul posto anche la polizia scientifica, per ricostruire la vicenda. Sono stati ascoltati i colleghi dell’uomo e i responsabili della ditta per cui lavorava la vittima, un sopralluogo è stato effettuato nel cantiere al fine di comprovare l’adeguata osservanza delle normative di sicurezza sul lavoro.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e ne è stata disposta l’autopsia.