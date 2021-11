Dopo gli episodi di Guagnano che hanno visto andare a fuoco due furgoni nel giro di una settimana, altra notte di fuoco nel Salento. L’incendio questa volta ha riguardato l’auto, una Mercedes di un insegnante, che è stata presa di mira da due malviventi che l’hanno cosparsa di liquido infiammabile e poi incendiata. Un vero e proprio raid, quindi, con il rogo che è divampato intorno alle due di questa notte a Vitigliano, frazione di Santa Cesarea Terme. Ora, è caccia ai due individui che hanno originato l’incendio.

Notte di fuoco nel Salento, colpevoli ripresi dalle telecamere

Non ci sono dubbi, infatti, sulla natura del gesto, doloso al 100% che ha provocato l’ennesima notte di fuoco nel Salento. Due individui incappucciati, infatti, sono stati ripresi dalle telecamere presenti in zona mentre versavano la benzina sulla vettura del docente che dopo poco è stata avvolta dalle fiamme e completamente distrutta. L’auto, di proprietà come detto del professore 46enne, era parcheggiata in via IV Novembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Maglie che si sono occupati di domare il rogo e i carabinieri della Stazione di Poggiardo, a cui sono affidate le indagini per risalire ai due malviventi. Sarà importante capire anche il movente del gesto.