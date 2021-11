Nuova Delhi, bagno di schiuma nel fiume: che c’è di grave? (guarda il video)

Nuova Delhi. Un bagno di schiuma? In queste condizioni si rischia la salute, se non la vita (guarda il video). Che c’è di grave? In primo luogo siamo in un fiume ed è l’inquinamento a formare questa coltre bianca. La schiuma tossica contiene alti livelli di ammoniaca.

La situazione è ancor più particolare, perché si tratta di bagni rituali, legati alla religione e quindi all’identità delle persone. Tanto che la gente a bagnarsi nelle acque non rinuncia, arrivano schiere di devoti nelle acque del fiume Yamuna, uno dei maggiori affluenti del Gange. Siamo infatti alla vigilia della festa indù di Chhath Puja, dedicata a Surya, divinità solare. Intanto, il mondo sta a guardare.