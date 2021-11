Parto in videochiamata: come stanno mamma e bambino

Parto in videochiamata, ecco cosa è accaduto sabato scorso ad una donna di Bentivoglio in provincia di Bologna.

Laila, questo il nome della neo mamma, sabato sera ha partorito a Bentivoglio (BO) sui sedili della sua macchina, con l’assistenza di un’infermiera della centrale operativa del 118, in videochiamata. Ora la donna è ricoverata e lei e il neonato stanno bene.

Laila si era vestita per andare in ospedale ma quando è arrivata in cortile ed era vicino alla macchina ha sentito che c’era qualcosa che non andava, stava per partorire. Allora ha chiamato al 118 ed è stata attivata la videochiamata.

Tutto sarebbe durato “cinque minuti scarsi”, ha raccontato l’infermiera Elisa: “In meno di tre minuti la signora ha rotto le acque, è riuscita a stendersi e il bambino è uscito con una sola spinta. Ha pianto immediatamente, il problema era scaldarlo perché era quasi mezzanotte. Ho chiesto a lei e al marito di farmi vedere in che condizioni era. La cosa principale è stato far capire ai genitori che il parto era imminente e non era il caso di partire in macchina”.

Fonte Ansa.it