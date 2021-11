Paternò, corto circuito in un negozio di via S.Caterina: Vigili del Fuoco ed Enel sul posto

Momenti di paura questo pomeriggio intorno alle 18,15 in via S.Caterina, nei pressi di piazza Vittorio Veneto a Paternò, nel Catanese, per un corto circuito.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Paternò, delle scintille e piccole fiamme hanno avuto origine dai cavi esterni di un negozio.

Dopo la segnalazione è giunta sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il luogo in collaborazione con il personale dell’Enel.

Sempre secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa, quanto accaduto per fortuna non ha causato alcun danno a persone o cose.

Immagine di repertorio