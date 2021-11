Dopo gli episodi dei giorni scorsi, ancora un incidente sulle strade salentine. Un violento scontro tra auto ha fatto temere il peggio, soprattutto per la vita di un uomo. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di ieri, lungo la statale che collega Lecce a Gallipoli. Ad essere coinvolte nello schianto, due auto, una Lancia Ypsilon e una Ford Focus, che si sono scontrate all’altezza dello svincolo per San Donato, in direzione sud. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che si sono presi cura dei due conducenti dei rispettivi veicoli.

Violento scontro tra auto, 82enne finisce in ospedale

Ad avere la peggio, a causa dello scontro tra auto, è stato il conducente della Ford Focus, un anziano di 82 anni che è stato condotto all’Ospedale Vitto Fazzi di Lecce, con codice rosso, dopo essere stato estratto dalle lamiere della sua auto. Non c’è ancora chiarezza assoluta sulla dinamica dell’incidente, ma dai primi riscontri effettuati, sembrerebbe che il conducente 82enne sia stato colto da un malore mentre era alla guida e questo gli ha fatto perdere il controllo dell’auto. Per questo motivo, infatti, si è prima scontrato con l’altra auto e poi ha terminato la corsa contro il Guard Rail che delimita la statale. Per stabilire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia stradale di Lecce che ha effettuato i rilievi del caso.