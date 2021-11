Taranto: Ex Ilva, sindacati ‘10 novembre sciopero a Roma’

“Il 10 novembre è stato indetto lo sciopero a Roma per sollecitare il governo a intervenire su ex Ilva ed ex Lucchini di Piombino. Occorrono atti politici – ha spiegato Rocco Palombella, segretario generale Uilm -, non è sufficiente che Draghi dica che la siderurgia è strategica. La situazione non è ancora esplosa, ma da tanti anni sta andando avanti. Lasciarla così significa commettere un crimine”.