Taranto: Tragedia sulla San Giorgio-Pulsano, muore una donna

Ancora sangue sulla strada che da San Giorgio Jonico conduce a Pulsano. Nella prima mattinata di lunedì 8 novembre, subito dopo le 4.00, una donna tarantina di 51 anni è morta schiantandosi contro un muretto a secco per ragioni ancora da accertare. La Fiat 500 su cui viaggiava si è ribaltata subito dopo l’impatto e per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine.