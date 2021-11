Teatrino Groggia: al via “A pesca di sogni” il cartellone per bambini e famiglie

Sabato 13 novembre si apre il sipario con “Scarabocchi nella pancia” per i piccoli dai 2 ai 3 anni

8.11.2021 – Prende ufficialmente il via la stagione teatrale del Teatrino Groggia di Venezia ideata quest’anno da La Piccionaia, Centro di Produzione Teatrale, in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Venezia. Il cartellone , dal titolo “A pesca di sogni”, inaugura la rassegna sabato 13 novembre con un appuntamento di Prime esperienze teatrali, la sezione del progetto dedicata ai piccolissimi. Un doppio appuntamento, alle 11 e alle 16.30, con Aurora Candelli e Julio Escamilla che presentano “Scarabocchi nella pancia” per coppie adulto – bambino (dai 2 ai 3 anni).

Si tratta di uno spettacolo per riflettere su “il dentro” e “il fuori” che caratterizzano ognuno di noi. Nella quotidianità i bambini provano varie emozioni, ma non sempre riescono a riconoscerle ed a esprimerle a parole, questo spettacolo porta a dire che “lo scarabocchio che sento nella pancia lo senti anche tu”. Aurora Candelli è un’attrice, regista e formatrice de La Piccionaia, laureata in Psicologia Clinica con Master in Psicopatologia dell’apprendimento, oltre al ruolo di attrice riveste anche quello di formatrice progettando e conducendo laboratori teatrali dedicati all’età evolutiva.

Il numero dei posti è limitato, si consiglia quindi la prenotazione o l’acquisto on line.

Il secondo appuntamento, che aprirà la sezione Domeniche da favola, sarà con Il Teatro delle Apparizioni e Fabrizio Pallara, sabato 27 novembre alle 16.30 e domenica 28 alle ore 11, in scena “Fiabe da tavolo. Il brutto anatroccolo e La teiera”, per bambini dai 4 anni. Uno spettacolo di teatro di narrazione e di figura che si gioca interamente attorno ad un piccolo tavolo su cui gli oggetti prendono vita. Un lavoro di micro teatro per un numero limitato di spettatori.

Biglietti Prime esperienze teatrali: unico € 4 disponibili on line

Al botteghino: al Teatrino Groggia a partire da un’ora prima dell’inizio di ciascuno spettacolo. Informazioni per il pubblico e prenotazione: Valentina Bortoli 041 0970154; email apescadisogni@piccionaia.org

info, www.culturavenezia.it/groggia