Non solo incidenti drammatici, ma una vera e propria tragedia nel Salento si è consumata nella giornata di ieri. Un vero e proprio choc al seggio elettorale si è consumato a Carmiano, paese in cui si votava per l’elezione del nuovo Consiglio Comunale commissariato nel 2019. L’episodio è avvenuto in via III Settembre dove era allestito il seggio e la gente era in fila per esprimere la propria preferenza. Ed è qui che, intorno alle 14.30 di ieri, un anziano uomo di 90 anni ha accusato un malore mentre era in attesa del proprio turno.

Tragedia nel Salento, vani tutti i soccorsi

Il 90enne si è sentito male mentre era in fila, quindi, e tutti i soccorsi sono stati vani. Sia i presenti che il personale del 118 che è intervenuto sul posto hanno svolto le manovre di rianimazione del caso che però non sono servite a nulla. Per l’anziano uomo era ormai troppo tardi. Lo choc al seggio elettorale di Carmiano e la tragedia nel Salento che si è consumata nel pomeriggio di ieri ha bloccato per qualche ora lo svolgimento regolare delle operazioni di voto anche per consentire le operazioni di soccorso ed il recupero della salma. Avvisato il pm. di turno, il corpo del 90enne è stato restituito ai familiari.