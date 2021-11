Violentissimo frontale, muoiono tre donne e un uomo

Tre donne e un uomo sono morti nella notte in un violentissimo incidente stradale frontale tra due auto sulla statale 14 Triestina, a Quarto d’Altino (Venezia), all’altezza dello svincolo di Portegrandi. Si tratta di un’arteria molto battuta, specie nelle ore notturne, da per chi si reca a Jesolo a trascorrere la serata. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari, per i passeggeri rimasti coinvolti nell’incidente (tre donne su una vettura,,un uomo sull’altra) non c’è stato nulla fare.