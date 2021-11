Acireale, tentano di rubare rame e materiale elettrico dal impianto termale dismesso, beccati in fragranza

Nella mattinata del 6 novembre scorso, personale del Commissariato di P.S. di Acireale della Squadra Volanti, su richiesta di intervento da parte dei custodi del dismesso impianto termale di Acireale, per la presunta presenza di ladri all’interno della citata struttura, interveniva sorprendendo all’interno dell’immobile due soggetti che, facendo uso di grimaldelli, erano intenti a rubare materiale elettrico, idraulico e tubi di rame, provocando inevitabili danni alla struttura.

I due uomini, identificati per due bulgari di 53 anni e 52 anni, entrambi con precedenti penali specifici in tema di reati contro il patrimonio, venivano tratti in arresto in flagranza per furto aggravato in concorso e, su disposizione del Magistrato di Turno presso la Procura della Repubblica di Catania, venivano posti agli arresti domiciliari presso la loro dimora sita al centro storico di Catania.

Nella mattinata odierna, condotti a cura di personale del Commissariato di Acireale presso il Tribunale, venivano sottoposti al rito per direttissima, nel corso del quale veniva convalidato l’arresto e disposta per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.