Agguanto a Ponticelli, diversi colpi di pistola sparati contro un imprenditore pregiudicato 54enne

All’alba di quest’oggi un 54enne imprenditore pregiudicato di Volla, Ciro Manganaro, è stato trasportato all’ospedale del Mare di Ponticelli per ferite d’arma da fuoco. Verso le 6:30 i carabinieri di Torre del Greco, allertati dal 112, si sono recati presso lo stesso ospedale.

Dalle prime ricostruzioni dei militari sembra che l’uomo fosse da solo in strada a bordo della sua vettura. In base alle prime indagini l’uomo sarebbe stato avvicinato dai due sicari in sella ad una moto, che hanno fatto fuoco contro l’uomo per poi far perdere le tracce.

Il 54enne, anche se in condizioni critiche, sembra non essere in pericolo di vita. Non si esclude nessuna ipotesi al momento.