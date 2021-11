Assessore Bezzini: vittimismo fuori luogo

L’assessore Bezzini parla a sproposito di attacco personale e aggressività.

Come gruppi consiliari PD e Anna per Piombino abbiamo criticato l’assessora e la giunta non certo sul piano personale, cosa che invece a loro riesce molto bene , ma sul pianosquisitamente politico.

Qualche volta, anziché arrampicarsi sugli specchi e cercare giustificazioni improponibili, sarebbe più corretto ammettere i propri errori, commessi per leggerezza o poca competenza.

Una questione così importante non ci risulta tra l’altro sia mai stata affrontata all’interno della Società della Salute, né nella Commissione Pari Opportunità quale contesto deputato ad affrontare la proposta di una casa rifugio o casa delle donne come ora si vuol definire.

Dopo due anni e mezzo anche l’assessora dovrebbe aver capito che le opposizioni svolgono il loro ruolo di controllo e confondere questo con attacchi personali e aggressività non depone a suo favore né, tantomeno, per una buona amministrazione della città.

Gruppi PD e Con Anna per Piombino