Azzurri convocati: out Zaniolo e Pellegrini, al loro posto Pessina e Cataldi

La Nazionale Italiana sarà impegnata in due scontri decisivi per la qualificazione ai mondiali del 2022 in Qatar

L’Italia sarà impegnata il prossimo 12 Novembre contro la Svizzera e lunedì 15 con l’Irlanda del Nord, per le fasi finali delle qualificazioni ai mondiali del Qatar del 2022.

Nel gruppo C gli azzurri sono al primo posto, a pari punti con la Svizzera. Lo scontro diretto di venerdì sarà dunque decisivo: soltanto la squadra che si qualifica al primo posto avrà accesso ai mondiali, le seconde dovranno accontentarsi degli spareggi.

L’Italia è a +11 reti rispetto agli uomini di Petkovic che sono a +9, la differenza rete sarà il criterio primario per decretare la capolista del girone, soprattutto in caso di punteggio pari, le reti varranno più del risultato dello scontro diretto.

Il ct Mancini si trovava alle prese con quella che sembrava essere una vera e propria emergenza, Bonucci e Chiellini potevano saltare i match di qualificazioni, ma in conferenza stampa l’allenatore ha assicurato che stanno bene e ci saranno. Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella invece verrà monitorato in questi giorni.

A dare sicuro forfait sono i due centrocampisti giallorossi, restano a casa Pellegrini per un problema al ginocchio e Zaniolo per un fastidio al polpaccio. Al loro posto sono stati convocati Mattia Pessina, già protagonista con l’Italia delle notti magiche dell’Europeo e Cataldi, della Lazio.

Mancini inoltre potrà contare sulle due punte di riferimento di questa nazionale, che erano mancate in Nations League: Andrea Belotti e Ciro Immobile.