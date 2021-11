Basket: Giocatore del Legnano scomparso nel nulla

Sebastiano Bianchi, 29enne ala dei Legnano Basket Knights, club che milita nel campionato di Serie B, è scomparso nel nulla. La scomparsa del giocatore è stata comunicata dalla stessa società: “Dopo la partita di domenica – si legge in una nota -, Bianchi è rientrato nel proprio domicilio di Verbania senza dare comunicazione alla famiglia”. La sua auto è stata trovata nei pressi del Lago Maggiore, ma, per ora, le ricerche dei Vigili del Fuoco hanno dato esito negativo. Classe 1992, Bianchi è transitato dalle giovanili della Pallacanestro Varese per poi indossare la moglie di Tortona, Cento, Omegna e Sangiorgese. Al Legnano, con cui qualche anno fa aveva giocato in A2, era tornato in estate. Domenica sera era stato il miglior realizzatore della squadra con 14 punti, nonostante la sconfitta con la sua ex squadra.