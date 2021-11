Blitz a Tor Bella Monaca, trovati 227gr. di eroina nello scarico del lavello e vari allacci abusivi. Arrestati

TROVATA DROGA NELLO SCARICO DEL LAVELLO IN CUCINA E SCOPERTO ALLACCIO ABUSIVO ALLA RETE DEL GAS. COPPIA IN MANETTE.

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati hanno arrestato una coppia di cittadini italiani, lui 46enne originario di Tivoli e lei 45enne romana senza occupazione, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto in concorso.

La scorsa serata, nel corso di una mirata attività info-investigativa, i Carabinieri hanno sottoposto i due ad accurato controllo, eseguendo poi una perquisizione presso la loro abitazione in via dell’Archeologia.

I Carabinieri hanno rinvenuto un involucro contenente 227 g di eroina occultato all’interno del tubo di scarico del lavello della cucina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi. Nel corso delle operazioni, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati hanno scoperto anche un allaccio abusivo alla rete del gas con il quale i due fornivano illecitamente il loro appartamento. Danni in corso di quantificazione da parte della società fornitrice.

Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Sempre in via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno anche sequestrato altre dosi di droga – tra eroina, cocaina e crack – trovate in una piazza di spaccio.