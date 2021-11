BO: nominate le consigliere nella Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici popolari

Bologna: nominate le due consigliere nella Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici popolari.

Il Consiglio comunale, in chiusura della seduta di ieri lunedì 8 novembre 2021, ha approvato all’unanimità la nomina nella Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello delle consigliere Antonella Di Pietro, su proposta della maggioranza e Samuela Quercioli, su proposta delle minoranze. La commissione è composta dal Sindaco e da due consiglieri. La votazione sulle due candidate, proposte rispettivamente della maggioranza e dai gruppi di opposizione, è avvenuta per appello nominale con la sola astensione delle interessate. Approvata all’unanimità l’immediata esecutività della delibera.