Caccamo, paura per il crollo di un tratto di strada nella zona di Sant’Orsola

Fortunatamente non ci sono stati feriti, perché, al momento del crollo, la via e la strada sottostante non erano molto trafficate. Ma la paura di alcuni residenti nella zona è stata tanta. Sono stati allertati i carabinieri e la protezione civile comunale.

Il crollo è stato causato dal maltempo che sta creando danni in provincia di Palermo.

Foto, tratta dal sito del comune di Caccamo