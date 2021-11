Casalese, minacce, furto e guida in stato d’ebrezza: 3 fermi

Sorvegliando il territorio con ben 25 pattuglie al giorno i carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno denunciato 2 persone a Rosignano Monferrato e una a Ottiglio per vari reati.

Minacce e furto a Rosignano

I Carabinieri di Rosignano, a conclusione degli accertamenti scaturiti da una querela, hanno denunciato in stato di libertà per appropriazione indebita e minacce un 33enne pakistano senza fissa dimora, richiedente asilo come rifugiato politico.

L’uomo, collaboratore domestico in un B&B della zona, alla scadenza del contratto lavorativo aveva rubato una bicicletta, minacciando inoltre il datore di lavoro con messaggi su WhatsApp, con la pretesa di ottenere gli stipendi arretrati.

Guida in stato d’ebrezza a Rosignano

Altra denuncia a Rosignano. Nell’ambito di un servizio coordinato di controllo alla circolazione stradale sulla S.P. 42, i carabinieri della stazione locale hanno fermato un 38enne che, sottoposto a controllo con l’etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,15 g/l.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria; per lui sono scattati inoltre il ritiro della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo.

Omessa denuncia di un fucile a Ottiglio

I Carabinieri di Ottiglio, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per omessa denuncia di trasferimento di armi un 57enne, proprietario di un fucile.

Per l’arma, regolarmente denunciata, era stato cambiato il luogo di detenzione, senza che l’uomo ne avesse dato la prevista e obbligatoria comunicazione.

