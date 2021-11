Covid-19, Sibilia: “sono concessi solo sit-in e fuori dai centri storici” (perché?)

Il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia ha dichiarato: “Le manifestazioni cosiddette ‘no pass’ stanno paralizzando ogni sabato, da settimane, il centro storico di tante città, creando disagi a cittadini e commercianti, oltre a generare assembramenti tra non vaccinati. Per ovviare a questi disagi il Ministero dell’Interno ha varato una ‘stretta’ e stabilito regole nuove: sono concessi solo sit-in e fuori dai centri storici.

Poiché i contagi sono risaliti, saranno anche intensificati i controlli sul Green pass. Bisogna mantenere le misure di prevenzione in atto e le persone devono essere incentivate a vaccinarsi”.



E ancora: “Non possiamo correre il rischio di dover fronteggiare nuove emergenze, come altri Paesi Ue stanno sperimentando. Ne va della salute pubblica e dell’economia del Paese”.



I cortei ‘no green pass’, inoltre, “fanno perdere il 30% del fatturato”. Lo afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, a margine dell’apertura del Forum di Conftrasporto. Era la risposta a una domanda, in merito all’effetto delle manifestazioni sul settore che rappresenta. Secondo Sangalli, i cortei “che si susseguono ogni sabato sono inaccettabili” (fonte: Ansa).