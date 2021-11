DUE GIORNATE DI EVENTI PER GRANDI E PICCOLI

In occasione della Settimana nazionale Nati per Leggere, dedicata quest’anno a promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini sancito dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia, la Biblioteca Civica Falesiana ha organizzato due eventi previsti per sabato 13 e domenica 21 novembre, destinati sia agli adulti che ai bambini.

Sabato 13 novembre alle ore 16.30 all’auditorium del Centro Giovani di viale della Resistenza 4 si svolgerà il seminario formativo “Ludus in fabula” a cura di Teresa Porcella, autrice, formatrice, editor ed esperta di letteratura per ragazzi. L’evento, organizzato in collaborazione con i Servizi Educativi del Comune, è rivolto a educatori, insegnanti, genitori e operatori del settore e si svilupperà come un percorso pensato per offrire conoscenze di base, teoriche e pratiche, al fine di produrre prassi di lettura e scrittura capaci di far crescere nei bambini e nei ragazzi il desiderio e il piacere di leggere. Il seminario spiegherà come distinguere un libro adatto a un bambino da uno non adatto, come valorizzare il potenziale ludico di un libro, come interpretare le indicazioni sulle fasce d’età e quali libri leggere a voce alta e in che modo. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Teresa Porcella svolge attività di formazione, laboratori, reading e spettacoli in tutta Italia. Ha insegnato letteratura per l’infanzia presso gli atenei di Cagliari e Firenze ed è ideatrice e titolare della libreria specializzata per ragazzi “Cuccumeo” di Firenze. È autrice di libri per bambini e per adolescenti ed in passato ha già realizzato sul nostro territorio percorsi formativi rivolti a genitori e ad insegnanti, portando ogni volta contenuti e spunti operativi interessanti.

Domenica 21 novembre dalle ore 10.30 al chiostro di Sant’Antimo si terrà invece la “Festa della Lettura”, in collaborazione con i volontari di Nati per Leggere. L’evento prevede mostre, letture, attività per bambini e famiglie ed esposizione e prestito dei migliori prodotti editoriali per l’infanzia. In particolare, già dalla mattina, dalle ore 10.30 alle 12.30 i partecipanti potranno visitare la mostra fotografica “Undici anni di attività di Nati per Leggere a Piombino”, usufruire del prestito gratuito dei libri della Biblioteca Civica Falesiana ed essere accompagnati nelle “Letture a manovella” dedicate ai bambini. Nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 17.30 si svolgeranno letture di filastrocche, attività con materiali naturali e creazioni di storie e personaggi delle fiabe; i genitori invece potranno assistere al seminario “Diritti alle storie”, in cui verrà spiegata l’attività della lettura assieme ai bambini. È consigliabile portare un cuscino per sedersi.

Entrambi gli eventi sono gratuiti e su prenotazione. Per partecipare è necessario essere muniti di Green Pass.

Info e prenotazioni Biblioteca Civica Falesiana 0565 226110 biblioteca@comune.piombino.li.it