Illumina Novembre: il Comune di Ragusa si illumina di bianco per la sensibilizzazione al cancro del polmone

Anche quest’anno, L’Organizzazione nazionale di volontariato ALCASE Italia ODV porterà avanti la sua campagna di sensibilizzazione nazionale, denominata “ILLUMINA NOVEMBRE”. La campagna ha lo scopo di creare occasioni di sensibilizzazione sulla realtà del cancro al polmone, una patologia per la quale si sono aperti promettenti scenari di cura e di stabilizzazione della malattia.

Anche Ragusa parteciperà alla campagna: il sindaco Peppe Cassì ha, infatti, disposto di illuminare di bianco la facciata del Comune la sera di sabato 13 novembre.

La campagna Illumina Novembre è una strategia di visibilità mirata a sensibilizzare l’opinione pubblica al cancro del polmone , un appuntamento fondamentale per catturare l’attenzione verso una patologia che rimane ancora oggi ancorata al “marchio negativo del fumatore” e a quello, altrettanto negativo, “dell’incurabilità”. Oggi sono sempre più numerosi i giovani e le donne, spesso non fumatori o ex-fumatori, che si ammalano. Ma i recenti progressi della biologia molecolare in campo tumorale unitamente all’introduzione della nuova classe di immunoterapici, hanno determinato, nuove possibilità di cura o di controllo a lungo termine della malattia.

ILLUMINA NOVEMBRE è rivolta a privati cittadini, ad amministrazioni pubbliche, ad aziende piccole e grandi, e, più in generale, a tutte le persone che valutano la solidarietà un valore prioritario, proponendo loro di illuminare/vestire di bianco – colore che simboleggia la neoplasia polmonare – per un giorno, una settimana o l’intero mese – con luci o nastri o fiocchi o palloncini una parte della nostra bella penisola e/o esporre lo STRISCIONE, scaricandolo dalla pagina https://www.alcase.eu o richiedendolo a info@alcase.it.