5 squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio alla Frigocaserta di Gricignano

Incendio alla Frigocaserta

Il capannone che questa mattina, intorno alle 6 è andato a fuoco a Gricignano d’Aversa (CE) è della Frigocaserta, azienda per la conservazione e distribuzione di prodotti deperibili freschi, surgelati e a temperatura ambiente, situata in viale Stazione.

Un lavoro immane quello che stanno facendo, in queste ore i vigili del fuoco di Caserta, considerate le fiamme alte e il fumo nero e denso che, inevitabilmente e immediatamente, si è esteso anche nei comuni limitrofi, tanto che anche il sindaco di Teverola ha dovuto dare comunicazione ai propri cittadini di non uscire di casa di tenere le finestre chiuse.

“Non uscite di casa”

Infatti, Tommaso Barbato, sindaco di Teverola, ha invitato i cittadini a restare in casa con queste parole: “un vasto incendio è divampato sul territorio di Gricignano nell’area industriale, la nube nera si sta dirigendo verso la nostra città. Si invita pertanto la cittadinanza a tenere chiuse porte e finestre e ad evitare di uscire, salvo situazioni di massima urgenza”.

Il sindaco di Teverola

Il sindaco di Teverola si è visto costretto a procedere per la tutela dei suoi cittadini esattamente come fatto dal collega di Gricignano d’Aversa, il sindaco Vincenzo Santagata che, in un post su Facebook pubblicato sulla pagina del comune di Gricignano d’Aversa , ha invitato i cittadini “a limitare le uscite di casa e a tenere porte e finestre chiuse» in via cautelativa, poiché «non è stata accertata una eventuale ricaduta sulla qualità dell’aria”.

Situazioni comuni, purtroppo che denotano la paura e la vastità del danno che simili incendi, inevitabilmente creano.

Fortunatamente il vento e la pioggia, che in queste ore stanno interessando la Campania, possono agevolare le attività di spegnimento, oltre a disperdere il fumo originato dall’incendio.

5 squadre dei vigili del fuoco

Cinque sono le squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute a Gricignano per porre fine all’incendio scaturito nella Frigocaserta: una proveniente dalla sede centrale del Comando, una proveniente dal distaccamento di Aversa, una proveniente dal distaccamento di Marcianise, una proveniente dal distaccamento di Mondragone e una proveniente dal Comando di Napoli.

Sul posto sono intervenuti in supporto anche 2 autobotti con un’autoscala dal comando di Caserta e un’autobotte da 25000 litri dal Comando di Napoli.

Le persone sono esasperate da questi “incidenti” che si verificano troppo spesso e rendono i cittadini non solo prigionieri ma anche vittime di una coltre di fumo che agisce in maniera silenziosa e si estende su un territorio sempre più vasto.

Gli altri incendi

Non è la prima volta che il territorio casertano è dilaniato da simili eventi.

Lo scorso 16 settembre un grosso incendio è divampato in provincia di Caserta. A prendere fuoco in quell’occasione il materiale plastico della fabbrica New Technology and Service.

Un altro vasto incendio ha preso corpo, solo pochi giorni fa, in un’azienda agricola di Pontelatone, più nello specifico in via Madonna delle Grazie, in località Monaco. A bruciare, in questo caso, balle di fieno, ma già nel mese di luglio un altro incendio di vaste dimensioni era scoppiato sempre a Pontelatone, in fiamme materiale plastico, in un’azienda di stoccaggio rifiuti.

E non solo incendi nel casertano ma anche un vasto incendio ad Airola, nel beneventano ha propagato i suoi fumi sul territorio casertano ma anche su quello napoletano (qui tutti i dettagli)