Dopo lo scontro tra auto che ha movimentato la giornata di domenica, ancora un incidente nel Salento che ha fatto temere il peggio per un giovanissimo automobilista. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, poco dopo le 21, ma ancora non si conoscono bene le cause che hanno portato alla dinamica dei fatti. La cosa certa è che, sulla strada provinciale 92 che collega Surbo a Trepuzzi, una Fiat 600 è uscita fuori strada e poi si è ribaltata. Alla guida della vettura c’era un 19enne per cui saranno stati attimi e minuti di paura interminabili.

Incidente nel Salento, non sono state coinvolte altre vetture

Sul luogo dell’ennesimo incidente nel Salento sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce che non hanno esitato ad estrarre il corpo del giovane automobilista dalle lamiere della sua auto, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118, anch’essi giunti sul posto. Questi ultimi lo hanno trasportato, con codice rosso e d’urgenza, alla volta dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine che si sono adoperate per compiere i primi rilievi del caso e risalire alla dinamica di quanto accaduto. L’unica cosa certa, al momento, è che nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre vetture.