Incidente a Tor Vergata, rimane bloccato tra le lamiere dopo essersi schiantato contro un lampione

L’uomo ha perso il controllo dell’auto che stava guidando e si è schiantato contro un lampione al margine della strada. Eì stato un impatto violento con l’automobilista rimasto incastrato nell’abitacolo della Fiat Punto. L’incidente stradale è avvenuto martedì mattina a Nuova Tor Vergata.

L’intervento dei soccorritori è avvenuto intorno alle 8:50 del 9 novembre all’altezza del civico 34 di via Sandro Penna. Sul posto è quindi intervenuta la squadra 21/A dei vigili del fuoco di Frascati. I pompieri hanno quindi utilizzato il divaricatore per estrarre il conducente dall’abitacolo della vettura. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato in ambulanza al Policlinico Tor Vergata in codice rosso.

Ancora da accertare la dinamica del sinistro, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti dl VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo i primi accertamenti nell’incidente stradale non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.