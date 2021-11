Lombardia: Moratti, ‘La pandemia non è ancora finita’

“La pandemia non è ancora finita. Dobbiamo prestare la massima attenzione e intensificare gli sforzi per la campagna vaccinale, convincendo chi non si è ancora immunizzato e aumentando l’adesione alle terze dosi”. Lo ha dichiarato Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al welfare della Regione Lombardia, intervenendo all’inaugurazione del nuovo centro medico comunale di Dorno (Pavia). L’indice RT segnala che anche la Lombardia è sopra il livello 1, seppure leggermente inferiore alla media nazionale. Vogliamo continuare ad essere tra le regioni verdi in Europa: potremo farlo solo attraverso il vaccino. Il 95% delle persone attualmente ricoverate nei nostri ospedali è costituito da non vaccinati, dato che si commenta da solo. Il vaccino è l’unica vera arma per limitare la diffusione del virus”.