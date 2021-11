Meteo: estate di San Martino in bilico

Estate di San Martino: di norma, si verificano condizioni climatiche di bel tempo e relativo tepore. San Martino viene festeggiato l’11 di novembre: ci siamo quasi. Ma la consueta tregua dal freddo potrebbe non manifestarsi. Non si profila all’orizzonte, infatti, la stabilità atmosferica. Le condizioni climatiche sono nel più completo dinamismo e la situazione si protrarrà: a causa del vortice mediterraneo, attualmente collocato nel tratto di mare che separa la Sardegna dalle Isole Baleari e le coste algerine. Non lascerà infatti questa posizione, se non molto lentamente. Nei prossimi giorni, poi, sarà bloccato da una figura di alta pressione, che dal centro dell’Atlantico si estende fino all’Europa nord-orientale.

Come sarà il tempo, dunque, fino alla giornata di venerdì 12 novembre? Oggi c’è stato tempo instabile, soprattutto sulle due Isole maggiori e su gran parte del Centro-Sud. Domani, mercoledì 10 le stesse regioni saranno interessare da frequenti piogge, che raggiungeranno gli estremi settori nord-occidentali del Paese. Stesso discorso dunque per Sicilia, Calabria, settori settentrionali della Sardegna, e ancora: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria centrale e di Ponente. E’ possibile che si determino piovaschi nelle aree più meridionali della Toscana, soprattutto nella fascia costiera. Entro sera, potrà piovere anche nei litorali del Lazio. Contesto variabile nei luoghi non citati. Si prevede un’alternanza di annuvolamenti e timide schiarite.

Giovedì 11 ci sarà brutto tempo in Sicilia, sui comparti tirrenici del Centro e su quelli più settentrionali della Sardegna, nonché all’estremo Nord-ovest. Nel resto del Paese, ancora tra nubi e schiarite la giornata sarà abbastanza asciutta.

Alla vigilia del fine settimana, il vortice ciclonico minaccerà ancora zone come la bassa Toscana, il Lazio, la Sicilia e i settori più meridionali della Calabria. Sono i settori con elevato il rischio di precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Il resto d’Italia avrà tante nubi, con il sole che ogni tanto fa capolino, anche se con meno probabilità su Lombardia ed Emilia.