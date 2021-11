Milano: Spaccio nei pressi della Stazione Centrale, un arresto

In Piazza Duca D’Aosta, a Milano, gli agenti in borghese hanno notato un gambiano di 40 anni che, seduto su un muretto, cercava di avvicinarsi ai passanti in transito. Gli agenti si sono avvicinati per un controllo e l’uomo, alla vista dei poliziotti, ha tentato di nascondere un involucro in cellophane gettandolo nelle aiuole. Al suo interno, gli agenti hanno trovato 14 dosi confezionate e pronte alla vendita di hashish, per un totale di oltre 15 grammi. L’uomo, con vari precedenti per droga, è stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini spaccio.