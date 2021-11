Milano: Tentano di rubare 3000 euro ad anziana, arrestate 3 donne in Stazione Centrale

Gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato, in stazione Centrale, due bosniache di 22 e 25 anni e un’italiana di 25 anni per furto aggravato. I poliziotti, impegnati in un servizio di controllo alla partenza di un treno per Venezia, hanno notato le 3 donne, già note per reati contro il patrimonio, mentre, a bordo del convoglio, si erano

avvicinate a un’anziana signora in attesa di prendere posto e con abilità le avevano sfilato un oggetto dalla borsa. La vittima, accortasi del furto in atto, ha iniziato ad urlare: la scena non è sfuggita agli agenti che hanno bloccato la fuga delle tre donne restituendo il borsello sottratto, con all’interno 3.000 euro in contanti, alla legittima proprietaria. Due delle arrestate, pluripregiudicate, sono state condotte presso le camere di sicurezza della Questura, mentre per la terza, la 25enne italiana, in stato di gravidanza, è stata disposta la permanenza in ospedale in attesa dell’udienza.