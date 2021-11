Mirano, bando del Fondo Affitti 2021 (per affitti anno 2020). Vedi le altre agevolazioni “casa”

9.11.2021 – Il Comune di Mirano ha indetto un bando per la concessione del contributo regionale Fondo Affitti 2021 utile al pagamento dei canoni di locazione dell’anno 2020 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati.

Potranno presentare domanda di partecipazione al concorso i nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’ammissione indicati nel bando, tra cui un ISEE non superiore a 20 mila euro.

Il contratto di affitto per il quale si chiede il contributo deve essere relativo all’anno 2020 e deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto, occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.

E’ ammessa un’unica richiesta cumulativa di contributo, riguardante più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell’anno 2020.

La domanda deve essere presentata entro martedì 30 novembre 2021.

Modulo di domanda e bando sono disponibili presso:

– Sportello Sociale, viale Rimembranze n. 1, previo appuntamento, telefonando ai nn. +39 0415798364, +39 0415798341;

– Multi Sportello Mirano, via Bastia Fuori n. 54/56,previo appuntamento, telefonando ai nn. +39 0415798404, +39 0415798405 dalle 8.30 alle 10.30;

– Nel sito comunale https://www.comune.mirano.ve.it/it/page/sociale-fondo-sostegno-affitti

Il Servizio Interventi Sociali del Comune di Mirano, previo appuntamento telefonico ai numeri 041.5798364, 041.5798341, potrà fornire assistenza alla compilazione.

Scarica l’avviso.

Si ricorda che fino al 30 novembre è possibile richiedere altre agevolazioni riguardanti la CASA:

– – Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica anno 2021 (BANDO ERP – case popolari).– Avviso per richiedere contributi per canoni di locazione e utenze domestiche (cd. “Decreto Sostegni Bis”)