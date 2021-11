Palermo, gl’anziani a scuola dai Carabinieri per imparare a difendersi dalle truffe

“Il reato di truffa ai danni delle persone non più giovani o sole costituisce un fenomeno particolarmente preoccupante in quanto rilascia, nelle vittime, effetti come frustrazione e disorientamento, nonché insicurezza nel continuare ad affrontare la quotidianità.” Si apre così la nota dell’Arma dei Carabinieri su un ciclo di incontri che il Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo ha previsto di svolgere sul territorio del capoluogo siciliano per informare gli anziani che parteciperanno, circa il rischio e la prevenzione dei reati e le truffe più comuni ai loro danni.

Il programma prevede:

un ciclo di oltre 30 incontri che avranno luogo, fino a febbraio 2022 , su tutto il territorio della Città di Palermo , tenuti dai Comandanti delle Stazioni Carabinieri, presidii di riferimento per la popolazione e punti nodali per il controllo del territorio;

che avranno luogo, , su tutto il territorio della Città di , tenuti dai Comandanti delle Stazioni Carabinieri, presidii di riferimento per la popolazione e punti nodali per il controllo del territorio; altri numerosi incontri sono in corso di svolgimento in tutti i Comuni nella provincia di Palermo, dove l’attività dell’Arma sarà rivolta, in particolare, alla sensibilizzazione delle comunità di persone meno giovani presenti nei centri abitati più piccoli e isolati.

“Gli incontri – continua la nota giunta presso la nostra redazione – verranno svolti nei luoghi di maggiore aggregazione degli anziani e in modo collettivo, al fine di stimolare domande su criticità vissute o dubbi sulle condotte da tenere, aiutandoli a superare la ‘tendenza a isolarsi’ e le naturali ansie derivanti da una non più giovane età.

Nel corso degli incontri sarà anche distribuito ai partecipanti materiale informativo cartaceo da portare a casa e da tenere sempre a portata di mano, per aiutare gli interessati con utili consigli su come prevenire le truffe ai loro danni“.