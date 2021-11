A Palermo per rifornirsi, Polizia arresta un pusher di provincia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un ventunenne residente in provincia di Palermo ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto è maturato nel contesto dei controlli in ambito ferroviario che, in questa circostanza, hanno visto efficacemente cooperare gl’agenti delle Polfer di Agrigento e Palermo. In particolare, i primi, lo scorso week end, avevano allertato i colleghi di Palermo, circa l’arrivo nel capoluogo siciliano di un giovane residente in un comune della provincia palermitana, seppur geograficamente vicino ad Agrigento, conosciuto per i suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti; l’arrivo, avvenuto in mattinata a Palermo, secondo i poliziotti agrigentini, si sarebbe potuto ricollegare ad un verosimile rifornimento “all’ingrosso” nelle piazze di spaccio cittadine, in previsione di una vendita “al dettaglio”, una volta rientrato nel comune di residenza.

Ricevute le informazioni riguardanti fattezze fisiche ed abbigliamento del giovane, gli agenti della Polfer in servizio presso la stazione Centrale, hanno predisposto dei servizi di osservazione che si sono rivelati fondamentali per il buon esito dell’attività di indagine. E’ stato così che l’effettivo rientro in stazione del giovane segnalato non ha “bucato” la fitta rete dei controlli predisposta dai poliziotti, fisicamente dislocati lungo i punti di accesso alla stazione, per altro sorvegliati da numerose telecamere, sia all’interno che all’esterno.

Il giovane è stato intercettato, fermato ed identificato nei pressi della biglietteria mentre era intento ad acquistare un biglietto per il rientro a casa. La perquisizione personale a cui è stato sottoposto negli uffici di polizia, ha permesso di rinvenire all’interno dei doppi slip che indossava, 40 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, confezionate con carta stagnola e pronte per essere spacciate, per un peso complessivo pari a circa 40 grammi.

La perquisizione, poi estesa all’abitazione della provincia ed effettuata dagli stessi agenti della Polfer palermitana, ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione ed un taglierino. Il ventunenne, alla luce di quanto emerso, è stato arrestato perché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In sede di giudizio l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Indagini sono in corso per risalire alla piazza di spaccio ove il giovane si fosse approvvigionato dello stupefacente.