Reggina, due i calciatori convocati in Nazionale

Sono due i calciatori amaranto che lasceranno Reggio Calabria per le convocazioni con le rispettive nazionali. Alessandro Cortinovis prenderà parte al ritiro con la Nazionale Under 20 del CT Alberto Bollini. Le partite in programma per l’Under 20 sono quella di giovedì 11 novembre alle ore 14.40 presso lo stadio Benelli di Pesaro, dove gli Azzurrini affronteranno la Repubblica Ceca per il Torneo 8 Nazioni e la seconda lunedì 15 novembre alle ore 14.00 allo stadio Ricci di Sassuolo contro la Romania.

Il secondo convocato è Stefano Turati con l’Under 21 che sarà impegnato il 12 novembre a Dublino contro la Repubblica d’Irlanda per la Qualificazione al Campionato Europeo e giorno 16 novembre a Frosinone per la gara amichevole contro la Romania.

Non convocati con le rispettive nazionali Rigoberto Rivas (Honduras) e Andrej Galabinov (Bulgaria).