Reggina, Taibi ringrazia Bandecchi: “Lo ritengo un premio al lavoro svolto in questi anni”

Intervenuto nel corso di Passione Amaranto, il Ds della Reggina Massimo Taibi ha ringraziato pubblicamente Stefano Bandecchi, presidente della Ternana che recentemente ha omaggiato la società amaranto con le sue parole.

Le dichiarazioni del presidente hanno reso felice la società e tutto l’ambiente; quando a farti i complimenti è un presidente di una squadra che gioca il tuo stesso campionato e che non ha legami con la Calabria e Reggio, è ancora più bello. Per me questo è un premio per il lavoro svolto in questi anni. Bandecchi prese subito posizione quando c’era da premiare la Reggina nel periodo della pandemia, affermando che meritavamo la promozione diretta. Quando è venuto a Reggio Calabria ha ricevuto una calorosa accoglienza e questo deve averlo colpito molto, ci si innamora dell’ambiente non solo della parte tecnica.