Ristrutturazione e bonifica dell’archivio degli uffici Urbanistica del comune di Comiso. Schembari: “Realizzati finalmente ambienti salubri e decorosi”

Trova finalmente un epilogo l’annosa vicenda della ristrutturazione dell’archivio Urbanistico del comune di Comiso. Maria Rita Schembari, sindaco della città casmenea con delega all’Urbanistica, ha preso in mano la situazione e dichiarato: “Importante intervento di ristrutturazione e bonifica dell’archivio degli uffici Urbanistica del comune di Comiso ubicati presso lo stabilimento dell’ex manifattura dei Tabacchi. Sono stata sollecitata dagli uffici, avendo anche la delega all’Urbanistica, a mettere finalmente mano all’annosa questione della fatiscenza di questo importante luogo dove, quotidianamente, gli operatori del settore urbanistico si dovevano recare per attingere ad atti e documenti. Finalmente, con un investimento di € 24.460,00 per ristrutturazione e sistemazione delle parti ammalorate del solaio, questa annosa questione è stata risolta con ottimi risultati grazie anche a tutto l’ufficio Tecnico, il dirigente ing. Giuseppe Saddemi, e l’assessore ai servizi Tecnici e Tecnologici, Roberto Cassibba”.