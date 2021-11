RITORNA EVOCANDO SABATO 13 E DOMENICA 14 NOVEMBRE

Sabato 13 e domenica 14 novembre il mercatino dell’artigianato di Evocando torna a Piombino con stand, banchetti, oggettistica e molto altro ancora dalle 9 alle 20 in corso Italia.

Come sempre, l’offerta dei prodotti in vendita riguarderà esclusivamente produzioni artigianali, opere del proprio ingegno, articoli di modernariato, collezionismo, rigatteria e antiquariato.