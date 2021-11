San Biagio di Callalta, Mostra sulle meridiane, gli affascinanti orologi dei nostri avi

9.1.2021 – Sabato 13 novembre, alle ore 17.30, verrà inaugurata, a San Biagio di Callalta, la mostra “Il sole il tempo” dedicata alle meridiane, affascinanti orologi con i quali i nostri avi misuravano il tempo. La mostra, visitabile nei week end e su appuntamento nei giorni feriali per le scolaresche, è stata allestita presso il polo culturale Skholè. Ad organizzarla è l’associazione culturale Callis Alta, con il patrocinio del Comune di San Biagio di Callalta.

La Marca trevigiana ha nel suo territorio moltissime meridiane, alcune di notevole importanza storica, testimonianza di una terra operosa nella quale la misura del tempo era fondamentale. Le più antiche risalgono al 1600, quando la suddivisione oraria del giorno iniziava al tramonto del sole o al suono dell’Ave Maria, cioè mezz’ora dopo. Abbastanza diffuse sono quelle ottocentesche e molte sono quelle realizzate in tempi recenti per abbellire le facciate degli edifici o come complemento di arredo per piazze e giardini.

“L’iniziativa – spiega il presidente di Callis Alta, Antonio Biasi – nasce dall’idea di far riscoprire questi strumenti che per millenni hanno regolato le attività umane e oggi, pur obsoleti per quanto riguarda la funzione cronometrica, continuano a essere importanti nella loro funzione storico-didattica nonché simbolica di custodi del tempo cosmico, quello regolato dai grandi ritmi della natura”.

La mostra è costituita da numerosi strumenti riprodotti a mano seguendo fedelmente i progetti ritrovati in antichi trattati di gnomonica (la scienza delle meridiane) e ritrovati nelle biblioteche pubbliche della provincia di Treviso. Una serie di pannelli verrà collocata per rendere più comprensibili i principi di funzionamento, la storia e la costruzione delle meridiane. Curatore della mostra Enio Vanzin, esperto di gnomonica e vicepresidente di Callis Alta.

La mostra chiuderà i battenti sabato 4 dicembre, alle ore 15,30 con una conferenza su: “Le meridiane nel Trevigiano”.

La mostra sarà aperta con ingresso libero senza prenotazione nelle giornate di sabato, con orario 15,00 – 18,00 e domenica con orario 10,00-12,00 e 15,00 – 18,00. E’ richiesta la prenotazione obbligatoria solo per le visite riservate alle scolaresche, nelle giornate di martedì e giovedì con orario 9,30 – 11,30. Info e prenotazioni 3406114401 (Enio Vanzin) – 3466074441 (Lucio Dal Bo).

Per info: sito www.callisalta.it e facebook associativo https://it-it.facebook.com/callisaltasanbiagio/.