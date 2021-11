Serafino Famà, 26 anni dopo: “Vorrei immaginare una Catania migliore dove mio padre è stato ucciso”

Abbiamo incontrato Flavia Famà, figlia di Serafino Famà, dell’avvocato penalista barbaramente ucciso a Catania il 9 novembre del 1995 in un agguato mafioso.

Ci siamo incontrati proprio lì, dove suo padre gli è stato strappato via quando era appena tredicenne, dove è stata posta una targa in sua memoria, ma dove la memoria non viene coltivata e il degrado la mortifica.