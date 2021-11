Teatro di Mirano, ecco il nuovo programma degli spettacoli

Al Comunale di Mirano tornano la stagione di prosa, la rassegna domenicale dedicata alle famiglie e gli spettacoli per le scuole miranesi

9.11.2021 – Torna, decisamente attesa, la Stagione Teatrale 2021-2022 del Teatro di Mirano. Dopo mesi di fermo dovuti all’emergenza sanitaria, il palcoscenico di Via della Vittoria tornerà ad animarsi con spettacoli dedicati al pubblico di tutte le età: la rassegna di prosa “La Città a Teatro” per gli adulti, “Domeniche a Teatro” per le famiglie e i bambini, “La Scuola va a Teatro” per gli studenti degli istituti miranesi. Sarà Moni Ovadia, giovedì 18 novembre alle 21, a fare gli onori di casa per la riapertura: lo spettacolo, fuori abbonamento, recupera e sostituisce lo spettacolo sospeso nella stagione 2019/2020, “Le Verità di Bakersfield”.

La Stagione è promossa dal Comune di Mirano, in collaborazione con La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, il Circuito Teatrale Regionale Arteven, Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Ministero della Cultura, Commissione Pari Opportunità del Comune di Mirano. La stagione aderisce alla “Campagna 365 giorni NO alla violenza contro le donne, e il cartellone dedicato alle famiglie aderisce a “Mirano città delle bambine e dei bambini” e si avvale anche del sostegno del Distretto del Commercio di Mirano.

RASSEGNA DI PROSA “La Città a Teatro” 2021/2022

La rassegna di prosa 2021-2022 “La città a Teatro” propone, in ordine cronologico, Moni Ovadia, Elsinor, Amanda Sandrelli, Spellbound Contemporary Ballet, TeatroImmagine, Il Portico Teatro Club, Stivalaccio Teatro e Lella Costa. I nuovi abbonamenti saranno in vendita dal 7 al 16 dicembre.

Il cartellone si apre giovedì 18 novembre 2021 con Moni Ovadia in “Dante: il coraggio di assumere il proprio destino”: il grande intellettuale contemporaneo si confronta con il canto XXVI dell’Inferno dantesco, in cui emerge la figura di Ulisse.

Elsinor, il 16 dicembre, propone “Tradimenti”: scritto dal Nobel Harold Pinter, racconta la storia di una relazione extraconiugale ripercorsa però a ritroso, dalla sua fine fino ai suoi esordi.

Il 16 gennaio Amanda Sandrelli presenta “Lisistrata”: una Lisistrata che scuote la testa sconsolata di fronte alle tragedie, alle miserie, ai disastri provocati da stupidità, arroganza, vanità, superficialità.

Spellbound Contemporary Ballet in “Vivaldiana” giovedì 10 febbraio rielabora in danza l’architettura musicale delle opere di Antonio Vivaldi, insuperabile fonte di ispirazione.

Il 17 febbraio TeatroImmagine propone il “Mercante di Venezia” shakespeariano, che si avvale delle maschere della tradizione italiana per narrare, divertendo, la menzogna e la perversione dei rapporti basati solo sul danaro.

Il 24 febbraio, fuori abbonamento, Il Portico Teatro Club presenta “L’Avaro” di Goldoni: un vecchio avaro più afflitto dalla propria situazione economica che dalla ancor recente morte del figlio, è terrorizzato dalle folli spese della nuora.

Stivalaccio Teatro presenta il 3 marzo “Don Chisciotte – Tragicommedia dell’arte”: due attori salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico.

Chiude il cartellone Lella Costa il 17 marzo con “Se non posso ballare…. Non è la mia rivoluzione”: il racconto di donne valorose che seppure hanno segnato la storia, per uno strano sortilegio raramente vengono ricordate, con difficoltà appaiono nei libri di storia e tanto meno sono riconosciute come maestre e pioniere.

Dichiarano la Sindaca del Comune di Mirano Maria Rosa Pavanello e la Delegata alla Cultura Renata Cibin: «Abbiamo voluto questo titolo, “La città a teatro”, e lo manteniamo nella convinzione del profondo significato culturale di questa ‘arte scenica dal vivo’, profondamente popolare e dalla sempre maggiore presenza giovanile. Finalmente per l’anno 2021/2022 ritorniamo a proporre la stagione di prosa, le domeniche a teatro per le famiglie e il teatro per le scuole, contando sulla collaborazione di Arteven e de La Piccionaia che ci garantiscono la qualità dello stare a teatro».

«Siamo molto felici di tornare ad animare il palcoscenico del Teatro di Mirano – dichiarano le programmatrici Patrizia Boscolo, Arteven, e Nina Zanotelli, curatrice della programmazionede La Piccionaia –. Un luogo del cuore per tanti spettatori, che in questi mesi hanno spesso manifestato la loro vicinanza e nostalgia per lo spettacolo dal vivo nel “loro” teatro: a tutti loro va il nostro “grazie” e il nostro “bentornati”. Rialzare il sipario significa tornare a condividere emozioni e pensieri: un esercizio di poesia – e di cittadinanza – che nessun luogo, come il Teatro, è in grado di stimolare».

DOMENICHE A TEATRO – RASSEGNA DOMENICALE PER BAMBINI E FAMIGLIE 2021/2022

Gli spettacoli di “Domeniche a Teatro”, estremamente vari per tecniche teatrali, atmosfere e tematiche, iniziano domenica 21 novembre con “Piccolo Clown” di Compagnia dei Somari/ Ariateatro: in scena un attore e suo figlio di dieci anni, per uno spettacolo che non utilizza parole e indaga sulla relazione padre / figlio, adulto / bambino.

Domenica 23 gennaio 2022 sarà la volta de “La nostra maestra è un troll”, di Fontemaggiore/Accademia Perduta Romagna Teatri: a scuola arriva un nuovo direttore, un Troll spietato. Alice e Teo cercano di ribellarsi, ma nessun adulto sembra prendere sul serio la loro angoscia.

Domenica 6 febbraio 2022 Accademia Perduta Romagna Teatri coinvolgerà i piccoli spettatori nel mondo fiabesco de “Il Gatto con gli stivali” su una pedana inclinata che all’inizio è un mulino con pale a vento e poi diventa castello, campi coltivati, giardini fioriti.

Infine domenica 20 marzo 2022 Gianni Franceschini Performing Arts/La Piccionaia proporranno “L’Arca di Noè”: Noè, di fronte a un disastro ecologico, alla guerra e all’inquinamento, costruisce un’arca con cui viaggiare verso un mondo non inquinato, pacifico, sereno e sano.

Tutti gli spettacoli vanno in scena alle 15.30.

LA SCUOLA VA A TEATRO 2021/ 2022 – L’ARTE DELLO SPETTATORE

“La Scuola va a Teatro. L’arte dello spettatore” per quest’anno scolastico propone otto titoli per gli alunni delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e per le scuole superiori. Il programma spazia dalle paure dell’infanzia, il buio (Aurora Candelli/La Piccionaia), a temi quali la competitività (La Piccionaia) o il concetto di fine (InquantoTeatro), per rifletter poi sull’ambiente con il grande classico di Zana Bianca e la nuova drammaturgia dei Fratelli Dalla Via. Alle scuole superiori è dedicato il consueto appuntamento in inglese, con TNT Theatre London, uno spettacolo sulla crescita e i primi passi nel mondo del sesso, e il classico shakesperiano “Il Mercante di Venezia”. Sempre per le superiori, quest’anno si aggiunge la proposta di un laboratorio sul tema delle migrazioni.

Infine, nel caso in cui le scuole fossero impossibilitate a partecipare agli spettacoli a teatro, La Piccionaia propone una rosa di attività teatrali all’interno delle scuole stesse, dall’infanzia alle superiori.

CAMPAGNA ABBONAMENTI

La campagna per i rinnovi degli abbonamenti della prosa è aperta e terminerà il 2 dicembre.I nuovi abbonamenti saranno acquistabili dal 7 al 16 dicembre, on line su www.miranoteatro.it, in biglietteria il martedì dalle 16 alle 17.30, giovedì dalle 12 alle 14. Per la rassegna “Domeniche a Teatro” i nuovi abbonamenti saranno disponibili fino al 21 ottobre, con le stesse modalità.

Il costo dell’abbonamento per i sei appuntamenti di prosa è di 85 euro l’intero, 75 euro il ridotto; per la rassegna “Domeniche a Teatro” il prezzo dell’abbonamento a quattro spettacoli è di 22 euro per gli adulti e 18 euro per gli under 14.

BIGLIETTI

Dal 7 dicembre saranno in vendita i biglietti di tutti gli spettacoli della prosa, mentre i singoli biglietti delle “Domeniche a Teatro” saranno in vendita dal 9 novembre, on line su www.miranoteatro.it o in biglietteria il martedì dalle 16 alle 17.30, giovedì dalle 12 alle 14.

Per l’accesso alla sala saranno rispettate tutte le norme in vigore per la prevenzione del Covid -19.