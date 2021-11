Nell’ultimo fine settimana, durante un controllo negli esercizi commerciali, gli agenti della Polizia Municipale di Torino hanno accertato alcune irregolarità in un minimarket in via Martorelli, già segnalato in precedenza da alcuni cittadini.

All’interno di un congelatore, gli agenti hanno rinvenuto 48 pezzi di pesce (sgombro), equivalenti a circa 31 kg, e 2 confezioni di salsiccia del peso di circa 2 Kg in cattivo stato di conservazione.

Denunciato il titolare del minimarket

Dato il totale di 33 Kg di alimenti mal conservati, il titolare del minimarket, un uomo di 39 anni originario del Bangladesh, è stato denunciato in stato di libertà per la violazione L.283/62 art.5 lett.B. La merce mal conservata è stata contestualmente sottoposta a sequestro penale.

Leggi anche: TORINO, BICI TRASFORMATA IN MOTORINO: 1.100 EURO DI MULTA