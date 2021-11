Ancora caos sulla Roma-Napoli e sulla Roma-Nettuno: ritardi e treni cancellati

Ancora caos per la circolazione dei treni sulle tratte FL7 Roma Napoli via Formia e FL8 Roma Nettuno. Come annuncia TrenItalia, infatti, il traffico è rallentato per un guasto alla linea a Torricola.

Non sono stati approntati servizi sostitutivi, anche se i ritardi delle varie corse arrivano fino a 40 minuti. L’aggiornamento della situazione che vi riportiamo è delle ore 14 e 49 di oggi, 9 novembre.

Queste le corse direttamente coinvolte:

• IC 1511 Roma Termini (14:26) – Reggio Calabria Centrale (22:12)

• R 12737 Roma Termini (14:36) – Minturno (16:27)

• R 94825 Roma Tiburtina (14:41) – Napoli Centrale (17:43)

• R 20253 Roma Termini (14:42) – Nettuno (15:53)

• R 5893 Roma Termini (14:53) – Benevento (18:06)

• R 12679 Roma Termini (15:06) – Latina (15:50)

Treni parzialmente cancellati:

• R 20246 Nettuno (14:07) – Roma Termini (15:18): limitato a Campoleone (14:51)

• R 20251 Roma Termini (14:12) – Nettuno (15:30): origine da Campoleone (14:38)

Treni cancellati:

• R 12677 Roma Termini (14:06) – Latina (14:50)

• R 12678 Latina (15:10) – Roma Termini (15:54)