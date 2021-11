A Casalnuovo arriva “Presepi in mostra”: le opere artigianali dei maestri del territorio

Partirà l’8 dicembre prossimo “Presepi in mostra”, a Casalnuovo di Napoli. Le opere esposte sono realizzate da tanti amici del territorio, che hanno donato i propri presepi al Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi, oltre che da maestri di San Gregorio Armeno, la celebre via di Napoli delle botteghe artigiane di presepi.

Casalnuovo di Napoli è da oltre mezzo secolo definita la “città dei sarti”, e il piccolo Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi riserva alla tradizione del territorio, da qualche anno, una piccola area espositiva permanente con i “Ferri del Mestiere” dell’antico mestiere del sarto, con esposizione di forbici, aghi, ditali, ferri da stiro, macchine da cucire e tanto altro ancora.

Le parole di Giovanni Nappi: “Così valorizziamo l’arte del presepe a Napoli”

“Vogliamo esaltare l’arte presepiale e l’arte sartoriale insieme, per la nostra prossima mostra nel giorno dell’Immacolata”, ha annunciato Giovanni Nappi, fondatore del piccolo Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi di Casalnuovo di Napoli.

Per omaggiare l’arte presepiale e l’arte sartoriale, il simbolo della mostra sarà un presepe in miniatura incastonato in un antico ferro da stiro.

Non mancherà, inoltre, la statuetta del sarto, in mostra su uno dei presepi esposti.

Ulteriori informazioni sulla mostra espositiva

L’appuntamento è per il prossimo 8 dicembre 2021 dalle ore 10.00, per l’apertura della mostra di arte presepiale. Ingresso libero fino alle ore 21.00, con mascherina e green pass.

Animazione e coro gospel alle 11.30.

Sarà possibile visitare la mostra anche nei giorni successivi all’8 dicembre, esclusivamente con prenotazione da inviare all’indirizzo mail unacittache@gmail.com (specificando nella mail se si tratta di gruppi di più persone – anche per visite delle scuole).