A Milano e Torino arrivano i dolci a forma fallica o di vagina dell’Orgasmeria

A Milano e Torino arriva l’”Orgasmeria”. dolci a forma di pene e vagina. L’idea è di MySecretCase, azienda di sex toys che si è inventata anche un format culinario. “In fondo – spiega MySecretCase – il cibo è sempre stato strettamente connesso al sesso, e comunque in entrambi si può godere o rimanere estremamente delusi, a seconda di quel che ci si trova davanti. In due eventi separati (sui Navigli a Milano e ai Murazzi di Torino), i dolci dell’Orgasmeria sono stati presentati al pubblico divertito e curioso. E l’evento, forte del successo riscosso, verrà riproposto a Milano il 18 novembre in viale Bligny 43 e il 17 e 18 dicembre in via Genova Thaon de Revel dalle 18:00. Non solo, su Glovo, a Milano, Torino e presto anche a Firenze, i dolci dell’Orgasmeria si possono ordinare online a domicilio: cialde calde e morbide all’interno e croccanti all’esterno, a forma fallica o di vagina, ricoperte di cioccolato bianco, fondente, pistacchio, caramello, lamponi. L’obiettivo di MySecretCase è espandere ulteriormente il progetto dell’Orgasmeria, portandolo in tutta Italia grazie agli eventi itineranti e al supporto della Dark Kitchen Whimsy Kitchen, partner in questo progetto.