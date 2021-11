Acate. Morto il dott. Salvatore Migliore: medico e uomo speciale

Si è spento all’età di 70 anni il dott. Salvatore Migliore, per tutti Totò, serio e indimenticabile dirigente medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria. Lo stesso ospedale che nelle ultime settimane lo ha avuto in cura e che oggi lo piange. Così come lo piange tutta la città di Vittoria e quella di Acate, suo paese d’origine. Proprio ad Acate il dott. Migliore ha vissuto la sua vita tra la politica – tra gli anni Settanta e Novanta ha ricoperto più volte la carica di consigliere comunale e di assessore ai Servizi Sociali – il lavoro e la famiglia. Una famiglia meravigliosa: la moglie Carmela, i figli Giuseppe, Giovanna e Alessandro, lontani fisicamente ma sempre vicini con il cuore. Con loro Migliore aveva saputo creare un rapporto speciale, trasmettendo i sani principi tradizionali della famiglia ma dimostrando in ogni occasione di essere una persona moderna e lungimirante.

Un uomo buono. Senza dubbio. Garbato, generoso, disponibile, divertente. Marito, padre e nonno esemplare. Un professionista serio, preparato e impegnato. Anche nel prendersi cura dei meno fortunati, come ha fatto negli ultimi anni, dopo la pensione, collaborando con il presidio Caritas istituito a Marina di Acate.

Una grave perdita per tutti. Un grande abbraccio alla famiglia da tutta la nostra redazione

Foto: diocesi di Ragusa