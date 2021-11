Al “Granillo” va in scena la solidarietà: Primavera Reggina vs Nazionale Attori

Dalla parte dei bambini. Dalla parte del loro futuro. Dalla parte di un’adeguata formazione. Mancano pochi giorni all’atteso match che vedrà scendere in campo la Primavera della Reggina 1914 e la Nazionale Attori, sabato 13 novembre alle ore 11.00. Tanti i personaggi noti che si sono messi in gioco: Enrico Loverso, Mario Ermito, Raimondo Todaro, Antonio Tallura, Andrea Agostinelli, Ludovico Fremon, gli ex amaranto Ciccio Cozza, Ciccio Marino, Ivan Franceschini e molti altri scenderanno in campo allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria.

L’appuntamento è promosso dall’Organizzazione internazionale SOS Villaggi dei Bambini, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per contrastare la povertà educativa in Italia Il Futuro è in Gioco, insieme al Comune di Reggio Calabria e in collaborazione con Figc, Acli e USAcli. Da segnalare anche numerosi prestigiosi patrocini e il sostegno della Croce Rossa Italiana – sede di Reggio Calabria che metterà a disposizione gratuitamente, nel corso della Partita della Solidarietà, due autoambulanze con un medico a bordo e personale sanitario.

La Partita della Solidarietà è stata presentata nel corso di una conferenza stampa con la partecipazione di Giuggi Palmenta, assessora allo sport del Comune di Reggio Calabria, Maria Grazia Lanzani, Presidente di SOS Villaggi dei Bambini, Fabio De Lillo, general manager della Reggina 1914, Domenico Fortunato, Presidente della Nazionale Attori, Eva Nicolò, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco”, Filippo Cogliandro, Chef Ambasciatore dei Sapori, dei Colori e della Creatività della Calabria.

“L’amministrazione comunale ha voluto fortemente sostenere questo grande evento promosso da SOS Villaggi dei Bambini Italia – evidenzia nel corso della conferenza Giuggi Palmenta, assessora allo sport del Comune di Reggio Calabria – per ribadire il messaggio che anima questa manifestazione, ovvero “il futuro è in gioco”. Crediamo che mai come in questo delicato momento storico, sia necessario tenere alta l’attenzione sulle tematiche legate al mondo dell’infanzia, dei giovani in generale, con riferimento ai diritti e alla lotta alla povertà educativa. Sabato vivremo un clima di festa e ci saranno anche dei momenti significativi nel pre partita, come la presentazione della squadra Arghillà a colori. Fondamentale, inoltre, la collaborazione con Atam che ringrazio, per il trasporto di tutti gli studenti che verranno a vedere la partita. C’è ancora tempo per comprare i biglietti, vi aspettiamo numerosi sabato alle ore 11 allo stadio Oreste Granillo”.

“Siamo grati del grande sostegno ricevuto a favore della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi il Futuro in gioco, che ha l’obiettivo di contrastare la povertà educativa in Italia – sottolinea Maria Grazia Lanzani, Presidente di SOS Villaggi dei Bambini –. Siamo convinti che lo sport sia una delle chiavi per consentire lo sviluppo armonioso di bambini e ragazzi, per favorire l’aggregazione sociale e contrastare le forme di bullismo e cyberbullismo. Contiamo nella partecipazione di tutti i cittadini reggini alla Partita della Solidarietà, che permetterà di sostenere i progetti educativi a favore dei bambini e dei ragazzi supportati attraverso i Programmi e Villaggi SOS in Italia, i quali permettono loro di ricevere un’educazione adeguata a crescere, praticare attività sportive e guardare al loro futuro con fiducia”.

“Siamo felici di poter dare il nostro contributo ad una iniziativa così importante – evidenzia Fabio De Lillo, general manager della Reggina 1914 –. Anche a nome del Presidente Luca Gallo, rivolgo i più sinceri complimenti agli organizzatori, alla Nazionale Attori, al Sindaco Falcomatà e al Comune di Reggio Calabria, da sempre attenti e sensibili in merito a queste delicate tematiche”.

“Proprio in questi giorni la Nazionale Calcio Attori 1971 compie 50 anni e siamo felici di festeggiare scendendo nel campo dello Stadio Oreste Granillo a sostegno della campagna il Futuro è in Gioco di SOS Villaggi dei Bambini, con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa – sottolinea Domenico Fortunato, Presidente della Nazionale Calcio Attori 1971 –. Siamo da sempre dalla parte della beneficenza e ringrazio tutti per questa bella occasione di gioco a sostegno di un progetto così importante”.

Per la dirigente dell’Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco”, Eva Nicolò: “I nostri ragazzi saranno parte attiva di questa iniziativa e in linea più generale, di ogni percorso teso alla sensibilizzazione sul tema dei diritti e del contrasto alla povertà educativa. È necessario, infatti, che i concetti di solidarietà e responsabilità entrino a far parte del bagaglio culturale di ogni individuo a partire sin dai più piccoli. E questa è un’occasione che aiuta a rafforzare il concetto secondo cui nessuna società può esistere senza essere solidale e, nel contempo, anche una bella occasione di condivisione e rafforzamento del patto educativo che lega scuole e famiglie”.

In chiusura della conferenza, Filippo Cogliandro, Chef Ambasciatore dei Sapori, dei Colori e della Creatività della Calabria, che la sera del 12 novembre, ospiterà nel suo ristorante la Cena di Gala, sottolinea come da subito ha abbracciato “con piacere l’iniziativa, una raccolta fondi a supporto di bambini è importante. Bisogna contrastare la povertà educativa in Italia. Con il nostro supporto diamo la possibilità di guardare al loro futuro con fiducia, di ricevere un’educazione adeguata a crescere e praticare attività sportive”.

Info biglietti:

Prevendite disponibili nelle tabaccherie e ricevitorie convenzionate Vivaticket e su bit.ly/vivaticket-partitasos

Il costo del biglietto è di 4 euro + (1€ di prevendita + 4% commissioni di servizio)

Il costo della tribuna ovest è di 9 euro + (1€ di prevendita + 4% commissioni di servizio)

Nel rispetto delle normative vigenti si ricorda che per accedere allo stadio sarà obbligatorio l’uso di mascherine e il green pass per i ragazzi dai 12 in su.

Inoltre, la tabaccheria Bcenters srls supporta SOS Villaggi dei Bambini permettendo una donazione per la Partita della Solidarietà, a favore dei progetti di contrasto alla povertà educativa in Italia.

Cena di Gala con Nazionale Attori:

Per tutti i cittadini reggini che vorranno incontrare in anteprima la Nazionale Attori, possono partecipare alla Cena di Gala di venerdì 12 novembre prenotandosi presso L’A Gourmet L’Accademia attraverso il numero telefonico 0965.312968. Anche la cena avrà lo scopo di raccogliere fondi a favore del progetto Il Futuro è in gioco. Chef d’eccezione Cogliandro Filippo, Ambasciatore dei Sapori, dei Colori e della Creatività della Calabria.