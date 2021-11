Asfaltature: partono i lavori

Partirà entro fine mese il primo dei tre stralci dell’ampio progetto di asfaltature che interesserà varie parti della città: in questa prima fase gli interventi riguarderanno via Pacinotti, piazza Edison e un tratto di via Giordano Bruno. Il costo di questa prima fase ammonta a oltre 45mila euro.

“Questi interventi si collocano all’interno di un vasto progetto di riqualificazione urbana messo in campo dall’amministrazione – spiega Marco Vita, assessore ai Lavori pubblici –. Le strade cittadine hanno bisogno di manutenzione, per questo abbiamo deciso di pianificare un intervento che interessi subito le vie più ammalorate e che si allarghi successivamente anche ad altre aree. Un nuovo manto stradale, oltre a garantire una migliore viabilità, permetterà di rendere più sicure le strade cittadine. Interventi di riqualificazione come questo sono quindi indispensabili ai fini del mantenimento del decoro pubblico ma anche della tutela della salvaguardia dei cittadini, motivo per cui ci dedichiamo al monitoraggio costante delle potenziali situazioni di criticità, dovute in questo caso all’usura”.