Comiso: raccolti quasi 7mila euro per le giovani vittime dell’incidente di aprile. La proposta del Comune

Il tragico incidente che ha stroncato la vita a quattro giovani immigrati lo scorso 27 aprile, ha innescato una gara di solidarietà encomiabile tra i nostri concittadini. “Su un capitolo appositamente creato grazie alla generosità di tanti, si è raggiunta la cifra di € 6984 destinata, nelle nostre intenzioni, al trasferimento nei rispettivi paesi di origine delle salme.” riporta una nota del Comune di Comiso.

“Le agenzie che si sono occupate delle esequie, su delega delle rispettive famiglie, hanno curato il trasferimento in patria e si stanno occupando anche delle pratiche per il risarcimento pecuniario in seguito al sinistro. Pertanto, la cifra raccolta è rimasta finora inutilizzata. Può essere destinata, attraverso i servizi sociali, ad alleviare alcuni bisogni di famiglie in difficoltà. Qualora però si volesse la restituzione della cifra versata, se ne può fare richiesta con domanda indirizzata all’Ufficio di ragioneria, specificando se la restituzione viene chiesta in contanti o come versamento sul c/c bancario avendo cura di specificare in quest’ultimo caso il codice IBAN.”