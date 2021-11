Covid a scuola a Latina e provincia, raddoppiati i positivi rispetto alla scorsa settimana

Come ogni settimana, anche in oggi la Asl di Latina ha fatto il punto della situazione sull’andamento dei contagi da covid 19 all’interno degli istituti scolastici della provincia pontina.

Nel periodo che va dal 3 al 9 novembre, quindi, sono state 102 le positività riscontrate all’interno degli istituti scolastici. 88 gli studenti positivi e 14 i docenti ed altro personale scolastico. 38 le classi attualmente in isolamento fiduciario.

Come si evince dalla tabella in basso, si tratta di un dato doppio rispetto a quello della settimana precedente (quella dal 27 ottobre al due novembre) e comunque molto superiore a tutti quelli registrati in precedenza.

Mentre resta più o meno costante il numero dei contagi tra gli alunni dell’infanzia, raddoppia quasi quello tra gli studenti fino a 14 anni (da 32 a 52) e compie un bel balzo in alto il dato dei contagi tra i teenager che, tecnicamente, potendo accedere al vaccino, dovrebbero essere quelli più protetti.

Raddoppia, passando da 4 a 10, anche il dato riguardante i casi di positività al covid tra gli insegnanti.

Ovviamente, la Asl segnala solo il numero di casi, non specificando quante di queste persone sono finite in ospedale e quante, invece, trascorrono la convalescenza a casa.