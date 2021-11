Non si sono fermati all’alt della Polizia e hanno tentato la fuga, ma l’auto è finita in una scarpata. Erano in tre e sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo quelli ben più gravi delle scorse ore, ancora un incidente sulle strade salentine, questa volta dovuto ad una fuga dallo stop intimato dalla Polizia. Uno dei tre, poi denunciati, e anche rimasto ferito dopo la fine della loro folle corsa. Il sinistro, che si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla Tangenziale di Lecce, all’ingresso della Statale 613, ha riguardato tre individui di origine slava che viaggiavano a bordo di un’Alfa Romeo 156. I tre sono tutti domiciliati presso il Campo Panareo di Lecce.

La folle corsa finisce nella scarpata, denunciati in tre

L’episodio ha avuto origine nel momento in cui una volante della Polizia, di servizio su quella strada, ha intimato all’auto di fermarsi. I tre, che viaggiavano senza patente e privi di copertura assicurativa per l’auto, alla vista della Volante hanno accelerato e cercato di dileguarsi. La fuga a velocità elevata si è conclusa con la vettura che si è ribaltata a seguito di una brusca sbandata da parte del conducente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che. hanno soccorso immediatamente i tre. Uno di loro è stato trasportato in ospedale per delle ferite di maggiore entità, ma non si tratterebbe comunque di lesioni preoccupanti. I tre, come detto, alla fine di tutte le operazioni sono stati denunciati con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale.